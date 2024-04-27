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В Ингушетии первоклассник во время ссоры ударил ножом в сердце сестру

Полицейские проводят беседу с мальчиком, решается вопрос о заведении уголовного дела.
Мария Зайцева 2024-04-27 17:38:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Первоклассник в Ингушетии во время ссоры попытался убить сестру, ударив ее ножом в сердце. Об этом сообщает издание Life с ссылкой на SHOT.

Восьмилетний мальчик вернулся из школы 26 апреля и поссорился со своей пятнадцатилетней сестрой. Во время конфликта он пошел на кухню и вернулся оттуда с ножом, который вонзил в сердце девочки.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в городе Назрань в тяжелом состоянии, ей диагностировали проникающее ранение в области сердца. На данный момент за ее жизнь борются врачи.

Известно, что у детей разные отцы. На мать составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. В Следственном комитете республики сообщили, что по факту причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, к которой присоединилась прокуратура.

С первоклассником проводят беседу полицейские, решается вопрос о заведении уголовного дела.

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