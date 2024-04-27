Законопроект о введении нового режима высылки мигрантов внесли в Думу

Представители пяти фракций Государственной думы Российской Федерации внесли на рассмотрение палаты законопроект о повышении эффективности федерального госконтроля в сфере миграции. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты законодательного органа.

Согласно тексту документа, законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами предусматривает введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться на территории Российской Федерации.

Мигранты, в отношении которых введен режим высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, а также управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.

Законопроект предполагает, что попавшие под миграционный режим высылки лица будут обязаны информировать территориальный орган Министерства внутренних дел о своем местонахождении или смене места пребывания, а также дате и месте планируемого выезда из России. В случае нарушения этих норм они будут депортированы.

Ранее в МВД России сообщили, что завершена работа над законопроектом, который ужесточит контроль в сфере миграции. В частности, планировалось усилить контроль в отношении работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.