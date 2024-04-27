Неизвестные подожгли пожарный вертолет Ка-32 в Москве

Неизвестные ночью подожгли пожарный вертолет Ка-32, принадлежащий Московскому авиационному центру. Об этом сообщил «Звезде» источник.

По его данным, на аэродроме Остафьево, где произошел поджог, нашли сумку для сменной обуви, перчатки, монтировку, проволоку, платок, пять бутылок из-под лимонада и одну с запахом горючей жидкости.

Площадь горения составила около 30 квадратных метров. Борт потушили местные пожарные Остафьевского аэропорта. Накануне Ка-32 прошел техническое обслуживание и зачехленный стоял на стоянке.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Расследованием занимается управление на водном и воздушном транспорте Следственного комитета Российской Федерации.