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На Кубани после выброса метана загорелся мусорный полигон

По предварительным данным, пожар произошел из-за выброса метана.
Мария Зайцева 2024-04-27 15:32:35
© Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости

На мусорном полигоне в Краснодарском крае между городом Темрюк и станцией Голубицкой произошел пожар. Площадь возгорания 2,5 тысячи квадратных метров. На данный момент очаг локализован, сообщает «360» со ссылкой на оперативный региональный штаб.

В сообщении говорится, что причиной пожара мог стать выброс метана. Сообщение о возгорании поступило в 02.25 27 апреля, к 04.40 пожар удалось локализовать, на данный момент идет задымление.

На месте работают 13 человек и восемь машин специальной техники, они ведут работы по поливке и засыпке грунтом, а также контролируют дымовые точки.

#в стране и мире #пожар #Краснодарский край #Кубань #мусорный полигон #темрюк
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