На Кубани после выброса метана загорелся мусорный полигон

На мусорном полигоне в Краснодарском крае между городом Темрюк и станцией Голубицкой произошел пожар. Площадь возгорания 2,5 тысячи квадратных метров. На данный момент очаг локализован, сообщает «360» со ссылкой на оперативный региональный штаб.

В сообщении говорится, что причиной пожара мог стать выброс метана. Сообщение о возгорании поступило в 02.25 27 апреля, к 04.40 пожар удалось локализовать, на данный момент идет задымление.

На месте работают 13 человек и восемь машин специальной техники, они ведут работы по поливке и засыпке грунтом, а также контролируют дымовые точки.