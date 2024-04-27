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Шварценеггер рассказал, как пытался испортить карьеру Сталлоне

Актер надеялся, что роль коллеги в фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять» окажется неудачной.
Глеб Владовский 2024-04-27 14:13:41
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Актер Арнольд Шварценеггер признался, что пытался помешать Сильвестру Сталлоне построить карьеру. Об этом он рассказал на совместном интервью двух знаменитостей таблоиду TMZ.

По его словам, с целью помешать коллеге он приложил усилия для того, чтобы его соперник получил главную роль в комедийном боевике 1992 года «Стой! Или моя мама будет стрелять».

«Я чувствовал, что единственный способ догнать его - это если он споткнется», - цитирует звезду телеканал «360».

Как оказалось, игру Сталлоне назвали «полной глупостью и абсолютно несмешной», при этом фильм смог заработать в прокате 72 млн долларов.

В свою очередь Слай признался, что конкурент стимулировал его на достижения.

Сегодня актеры сохраняют теплые отношения и со смехом говорят о своем соперничестве в прошлом.

#в стране и мире #Арнольд Шварценеггер #сильвестр сталлоне #актерская карьера
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