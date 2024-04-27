Шварценеггер рассказал, как пытался испортить карьеру Сталлоне

Актер Арнольд Шварценеггер признался, что пытался помешать Сильвестру Сталлоне построить карьеру. Об этом он рассказал на совместном интервью двух знаменитостей таблоиду TMZ.

По его словам, с целью помешать коллеге он приложил усилия для того, чтобы его соперник получил главную роль в комедийном боевике 1992 года «Стой! Или моя мама будет стрелять».

«Я чувствовал, что единственный способ догнать его - это если он споткнется», - цитирует звезду телеканал «360».

Как оказалось, игру Сталлоне назвали «полной глупостью и абсолютно несмешной», при этом фильм смог заработать в прокате 72 млн долларов.

В свою очередь Слай признался, что конкурент стимулировал его на достижения.

Сегодня актеры сохраняют теплые отношения и со смехом говорят о своем соперничестве в прошлом.