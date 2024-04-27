США заключили контракт на создание нового «самолета Судного дня»

ВВС США заключили контракт на 13 млрд долларов на разработку нового «самолета Судного дня». Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, новая модель должна заменить E-4B Nightwatch, собранный на базе коммерческого реактивного судна Boeing 747-200. В свою очередь, помимо возможности перевозить большее количество пассажиров и грузов, этот самолет имеет большую дальность полета и может производить дозаправку в воздухе.

Самолет способен вместить до 111 человек и имеет разделение на шесть зон: конференц-зал, комната для брифингов, оперативная командная и рабочая зоны, а также помещение связи и отдыха.

Помимо вышеперечисленных особенностей, Nightwatch может выдержать ядерный взрыв, тепловое и ЭМИ воздействия.

Уточняется, что работа над центром управления воздушно-десантными операциями будет проводиться в штатах Колорадо, Невада и Огайо. Завершение намечено на 2036 год.