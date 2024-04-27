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США заключили контракт на создание нового «самолета Судного дня»

Разработку нового проекта планируется завершить к 2036 году.
Глеб Владовский 2024-04-27 12:59:44
© Фото: IMAGO, Karolis Kavolelis, Globallookpress

ВВС США заключили контракт на 13 млрд долларов на разработку нового «самолета Судного дня». Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, новая модель должна заменить E-4B Nightwatch, собранный на базе коммерческого реактивного судна Boeing 747-200. В свою очередь, помимо возможности перевозить большее количество пассажиров и грузов, этот самолет имеет большую дальность полета и может производить дозаправку в воздухе.

Самолет способен вместить до 111 человек и имеет разделение на шесть зон: конференц-зал, комната для брифингов, оперативная командная и рабочая зоны, а также помещение связи и отдыха.

Помимо вышеперечисленных особенностей, Nightwatch может выдержать ядерный взрыв, тепловое и ЭМИ воздействия.

Уточняется, что работа над центром управления воздушно-десантными операциями будет проводиться в штатах Колорадо, Невада и Огайо. Завершение намечено на 2036 год.

#в стране и мире #сша #ВВС США #проектирование #самолет судного дня
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