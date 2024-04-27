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МВД изучит опубликованное видео с избиением младенца в Новой Москве

Жительница района Западное Дегунино подняла руку на плачущего малыша с целью успокоить его.
Глеб Владовский 2024-04-27 12:05:06
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: Дегунино и рядом, Telegram

В МВД заявили, что изучат опубликованное в соцсетях видео на предмет насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка.

На кадрах видно, как женщина на детской площадке схватила плачущего младенца за шею и начала его сильно трясти. Помимо этого, она угрожала отправить его в детский дом, если он не прекратить шуметь.

В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что мать раскаялась в содеянном. Она аргументировала свое поведение «психологическими трудностями».

Уточняется, что ребенок находится в безопасности с папой и бабушкой, семья живет в Западном Дегунино.

#МВД #наш эксклюзив #Новая Москва #Избиение ребенка
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