МВД изучит опубликованное видео с избиением младенца в Новой Москве

В МВД заявили, что изучат опубликованное в соцсетях видео на предмет насилия в отношении несовершеннолетнего ребенка.

На кадрах видно, как женщина на детской площадке схватила плачущего младенца за шею и начала его сильно трясти. Помимо этого, она угрожала отправить его в детский дом, если он не прекратить шуметь.

В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что мать раскаялась в содеянном. Она аргументировала свое поведение «психологическими трудностями».

Уточняется, что ребенок находится в безопасности с папой и бабушкой, семья живет в Западном Дегунино.