МИД Италии вызовет посла РФ после передачи «Газпрому» дочерних компаний страны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в стране Алексея Парамонова после решения правительства РФ о передаче дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление российской «Газпром бытовые системы». Об этом глава дипломатии написал в соцсетях.

«Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией», - написал дипломат на своей странице в X.

Напомним, что 25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций «дочек» итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgerate - ООО «Аристон термо Русь» и ООО «БСХ бытовые приборы» соответственно - во временное управление компании «Газпром бытовые системы». Российской компании перешли 100% долей «дочек» иностранных фирм.

Российский филиал Ariston занимался производством отопительного оборудования, а BSH Hausgerate выпускал холодильники и стиральные машины.