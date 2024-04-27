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МИД Италии вызовет посла РФ после передачи «Газпрому» дочерних компаний страны

Глава итальянской дипломатии потребовал разъяснений после передачи России акций дочерних компаний.
Алексей Курильченко 2024-04-27 11:52:16
© Фото: Александр Логунов, РИА Новости

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России в стране Алексея Парамонова после решения правительства РФ о передаче дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление российской «Газпром бытовые системы». Об этом глава дипломатии написал в соцсетях.

«Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией», - написал дипломат на своей странице в X.

Напомним, что 25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций «дочек» итальянской Ariston и немецкой BSH Hausgerate - ООО «Аристон термо Русь» и ООО «БСХ бытовые приборы» соответственно - во временное управление компании «Газпром бытовые системы». Российской компании перешли 100% долей «дочек» иностранных фирм.

Российский филиал Ariston занимался производством отопительного оборудования, а BSH Hausgerate выпускал холодильники и стиральные машины.

#италия #газпром #МИД Италии #Антонио Таяни
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