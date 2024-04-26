ЦАХАЛ ударил по пусковой установке и объектам инфраструктуры «Хезболлы»

В ночь на 26 апреля ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) произвела серию ударов по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла».

По информации RT со ссылкой на пресс-службу израильской армии, танками и артиллерией ЦАХАЛ атаковал объекты «Хезболлы» в ответ на два запуска противотанковых ракет в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля.

«Израильские военные атаковали источники обстрелов, а также пусковую установку и объекты инфраструктуры "Хезболла" на юге Ливана», - уточнило издание.

В середине апреля сообщалось об ударах ВВС Израиля по форпосту «Хезболлы». Согласно корреспонденту ливанского телеканала Al Mayadeen, передовой пост шиитской вооруженной группировки дислоцирован в городе Баальбек.

С момента эскалации арабо-израильского конфликта 7 октября 2023 года и начала проведения наземной операции в секторе Газа территория Израиля периодически подвергается обстрелам со стороны Ливана и других соседних государств. Израильская армия и бойцы «Хезболлы» ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в приграничных районах.