В Ставрополье в Невинномыске загорелся ТЦ на площади 1 000 «квадратов»

В Ставропольском крае спасатели МЧС приступили к тушению крупного пожара. В одном из торговых комплексов произошло возгорание. Площадь пожара составила порядка тысячи квадратных метров.

«Около 22.00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в г. Невинномысске. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 метров квадратных», - указали в пресс-службе регионального МЧС.

Уточняется, что на данный момент нет погибших и пострадавших, эвакуация при этом не проводилась. К борьбе с огнем привлекли 49 человек и 17 единиц техники.

На опубликованных в социальной сети кадрах запечатлен момент взрыва в торговом комплексе, после чего находившиеся неподалеку люди бросились врассыпную. Огромное яркое пламя озарило ночной город.