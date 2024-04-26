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В Ставрополье в Невинномыске загорелся ТЦ на площади 1 000 «квадратов»

Информация о ЧП поступила в 22 часа по местному времени, загорелся торговый комплекс на площади 1000 квадратных метров.
Дарина Криц 2024-04-26 23:50:57
© Фото: severe_kochuba, Вконтакте © Видео: severe_kochuba, Вконтакте

В Ставропольском крае спасатели МЧС приступили к тушению крупного пожара. В одном из торговых комплексов произошло возгорание. Площадь пожара составила порядка тысячи квадратных метров.

«Около 22.00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в г. Невинномысске. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 метров квадратных», - указали в пресс-службе регионального МЧС.

Уточняется, что на данный момент нет погибших и пострадавших, эвакуация при этом не проводилась. К борьбе с огнем привлекли 49 человек и 17 единиц техники.

На опубликованных в социальной сети кадрах запечатлен момент взрыва в торговом комплексе, после чего находившиеся неподалеку люди бросились врассыпную. Огромное яркое пламя озарило ночной город.

#в стране и мире #пожар #ставропольский край #МЧС РФ #ЧП #Торговый комплекс #Невинномыск
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