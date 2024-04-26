МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соседка избивавшего ростовчан блогера-самбиста ругалась с его семьей

По словам соседки семьи, в которой жил Богдан, ей приходилось с ними ругаться.
Игнат Далакян 2024-04-26 22:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Соседка терроризировавшего жителей Ростова-на-Дону Богдана Шеховцева, Елена Петрова рассказала «Звезде», что «натерпелась» от выходок верзилы.

«Это оторва был. Просто был оторва. Я от них натерпелась», - рассказала соседка.

Она добавила, что сначала родители Богдана жили вместе, но потом по некоторым слухам разошлись. На данный момент, по словам Елены, сейчас по соседству с ней теперь живут порядочные люди. Она также рассказала, что отец Богдана «не хулиганил», однако были случаи, когда ей приходилось ругаться с родителями решалы.

«Они выпивали, гулять уходили, разборок таких вот (с родителями - Прим. ред.) не было, а он (Богдан - Прим. ред.) оторва был», - сказала Елена Петрова.

В Ростовской области силовики задержали верзилу, который нападал на ростовскую молодежь. Семнадцатилетний Богдан Шеховцов, занимающийся самбо, избивал ростовчан, снимал на видео и выкладывал в свой Telegram-канал. На молодого человека Следственный комитет России завел уголовное дело за хулиганство. Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, ему грозит тюремный срок по статье 228 УК РФ за наркотические средства.

#Ростов-на-Дону #Задержание #наш эксклюзив #соседка #хулиган
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049