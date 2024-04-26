Соседка избивавшего ростовчан блогера-самбиста ругалась с его семьей

Соседка терроризировавшего жителей Ростова-на-Дону Богдана Шеховцева, Елена Петрова рассказала «Звезде», что «натерпелась» от выходок верзилы.

«Это оторва был. Просто был оторва. Я от них натерпелась», - рассказала соседка.

Она добавила, что сначала родители Богдана жили вместе, но потом по некоторым слухам разошлись. На данный момент, по словам Елены, сейчас по соседству с ней теперь живут порядочные люди. Она также рассказала, что отец Богдана «не хулиганил», однако были случаи, когда ей приходилось ругаться с родителями решалы.

«Они выпивали, гулять уходили, разборок таких вот (с родителями - Прим. ред.) не было, а он (Богдан - Прим. ред.) оторва был», - сказала Елена Петрова.

В Ростовской области силовики задержали верзилу, который нападал на ростовскую молодежь. Семнадцатилетний Богдан Шеховцов, занимающийся самбо, избивал ростовчан, снимал на видео и выкладывал в свой Telegram-канал. На молодого человека Следственный комитет России завел уголовное дело за хулиганство. Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, ему грозит тюремный срок по статье 228 УК РФ за наркотические средства.