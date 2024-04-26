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В Кремле напомнили россиянам, что 27 апреля рабочий день

Спикер Кремля подчеркнул, что продолжается длинная рабочая неделя.
Глеб Владовский 2024-04-26 14:16:54
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что суббота 27 апреля является рабочим днем.

«Продолжаем длинную рабочую неделю...Завтра рабочий день», -сообщил он.

Напомним, что согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней, правительство имеет право перенести день отдыха.

В апреле-мае 2024 года нерабочими дни будут 28, 29 и 30 апреля, а также 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда. по случаю празднования Дня Победы выходные дни  9, 10, 11 и 12 мая.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #суббота #длинная рабочая неделя
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