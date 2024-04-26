МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тело человека выловили из Москвы-реки у Нескучного сада

Предположительно, тело принадлежит пропавшему в начале апреля жителю Республики Коми.
Алексей Курильченко 2024-04-26 14:15:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Пушкинской набережной в Москве обнаружили труп человека. Его выловили из воды возле съемочного павильона программы «Что? Где? Когда?».

Как сообщили корреспонденту «Звезды» полицейские на месте инцидента, человек попал в воду недавно, судя по состоянию тела. На данный момент труп упаковали в пластиковый мешок.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, тело может принадлежать 22-летнему Егору К., который пропал в начале апреля. Утверждается, что это житель Республики Коми, он приехал в столицу на заработки. Последний раз он выходил на связь 7 апреля, когда попросил денег в долг у сестры.

Как рассказала семья, у него не было вредных привычек, по крайней мере пристрастия к алкоголю. Известно, что в родном городе юноша работал на складе спорттоваров, но затем начал искать подработки в разных городах.

Официально МВД не прокомментировало данную информацию. О причинах смерти также не сообщается.

#Москва #полиция #наш эксклюзив #тело #пушкинская набережная
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049