Тело человека выловили из Москвы-реки у Нескучного сада

На Пушкинской набережной в Москве обнаружили труп человека. Его выловили из воды возле съемочного павильона программы «Что? Где? Когда?».

Как сообщили корреспонденту «Звезды» полицейские на месте инцидента, человек попал в воду недавно, судя по состоянию тела. На данный момент труп упаковали в пластиковый мешок.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, тело может принадлежать 22-летнему Егору К., который пропал в начале апреля. Утверждается, что это житель Республики Коми, он приехал в столицу на заработки. Последний раз он выходил на связь 7 апреля, когда попросил денег в долг у сестры.

Как рассказала семья, у него не было вредных привычек, по крайней мере пристрастия к алкоголю. Известно, что в родном городе юноша работал на складе спорттоваров, но затем начал искать подработки в разных городах.

Официально МВД не прокомментировало данную информацию. О причинах смерти также не сообщается.