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Московский подросток украл у сверстника часы за 1,3 млн рублей

Мама пострадавшего написала заявление в полицию, правоохранители проводят проверку.
Алексей Курильченко 2024-04-26 12:55:52
© Фото: Julian Meusel, SVEN SIMON,Globallookpress

Ученик одной из московских школ украл у своего сверстника дорогие наручные часы Rolex. Стоимость аксессуара стального цвета с синим циферблатом оценивается в 15 тысяч долларов - около 1,38 миллиона рублей. Об инциденте «Звезде» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Юный вор успел некоторое время поносить часы. Но богатая жизнь продлилась недолго - мама пострадавшего написала на похитителя заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку.

В МВД не предоставили официальный комментарий о расследовании инцидента.

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