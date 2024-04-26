Московский подросток украл у сверстника часы за 1,3 млн рублей

Ученик одной из московских школ украл у своего сверстника дорогие наручные часы Rolex. Стоимость аксессуара стального цвета с синим циферблатом оценивается в 15 тысяч долларов - около 1,38 миллиона рублей. Об инциденте «Звезде» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Юный вор успел некоторое время поносить часы. Но богатая жизнь продлилась недолго - мама пострадавшего написала на похитителя заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку.

В МВД не предоставили официальный комментарий о расследовании инцидента.