Эксперт Иванов перечислил элементы мотоэкипировки, спасающие жизнь

Владельцам байков с началом мотосезона следует умерить свою самоуверенность и перед выездом вспомнить о правилах взаимного уважения на дороге. Большинство трагедий на дороге происходят из-за уверенности мотоциклистов в том, что им все должны. Об этом «Звезде» рассказал Руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов.

«Мотоциклист должен помнить, что ему никто ничего не должен. Наоборот - он должен быть заметен, слышим и никому не мешать. Если хочешь проехать красиво - проезжай красиво, никому не мешая. И самое главное правило - что на трассе, что в городе - не надо в себя излишне верить. Все аварии - от фразы "смотри, как я умею"», - рассказал эксперт.

Иванов отметил, что каждый мотолюбитель должен понимать, что у него в руках не двухтонный автомобиль, а практически ракета, мощностью 100-150 лошадиных сил.

«Главное правило - не гнать. В мотомире говорят: "не летай быстрее своего ангела-хранителя". Это залог практически всей безопасности езды», - рассказал эксперт.

Водителю также следует следить за состоянием дорожного покрытия - мотосезон только начался и еще не все дороги очищены от пыли. В тому же мотоцикл после зимы не всегда готов к полноценной эксплуатации, да и владелец мог подрастерять свои навыки.

«Экипировка мотоциклиста - залог выживания в ДТП, нужно обязательно защищать спину, носить не только шлем, но и наколенники, перчатки и хорошие ботинки. Хороший комплект обмундирования стоит около 50 тысяч рублей, но это инвестиция в ваше здоровье», - рассказал Иванов.

Если конструкция мотоцикла позволяет, следует установить защитные дуги и слайдеры, которые защитят водителя при небольшой аварии. Также стоит обзавестись противотуманными фарами, благодаря которым автомобилистам будет проще оценить расстояние до мотоциклиста в зеркале.