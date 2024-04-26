МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Задержанные в Волжском подростки рассказали о заданиях на убийства и теракты

Фигуранты дела рассказали, что получили от кураторов оружие, с помощью которого они должны были убивать мигрантов и правоохранителей.
Алексей Курильченко 2024-04-26 10:20:19
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса задержанных жителей города Волжский в Волгоградской области. По данным следствия, фигуранты дела являются членами проукраинской террористической организации и планировали совершить резонансный теракт в регионе.

В ходе допроса задержанные подтвердили свое участие в террористической организации. Куратор дал им задание на убийство иностранцев и полицейских, а также приказал им совершить диверсии в госучреждениях, в том числе и военкоматах, отделениях полиции, пунктах общественного питания и местах массового скопления людей. Подозреваемые рассказали о том, что их снабжали оружием и взрывчаткой.

Следствие установило, что фигуранты дела в 2023 году совершали акции «прямого действия», повреждая автомобили с символикой поддержки специальной военной операции и машины выходцев из Средней Азии и Центрально-Азиатского региона.

В местах проживания задержанных были найдены улики, подтверждающие их слова - части огнестрельного оружия, боеприпасы, самодельные взрывные устройства. Там же обнаружены средства связи и нацистская символика.

Управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации.

#в стране и мире #терроризм #Волгоградская область #ФСБ РФ #СК РФ #Допрос
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049