Задержанные в Волжском подростки рассказали о заданиях на убийства и теракты

Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса задержанных жителей города Волжский в Волгоградской области. По данным следствия, фигуранты дела являются членами проукраинской террористической организации и планировали совершить резонансный теракт в регионе.

В ходе допроса задержанные подтвердили свое участие в террористической организации. Куратор дал им задание на убийство иностранцев и полицейских, а также приказал им совершить диверсии в госучреждениях, в том числе и военкоматах, отделениях полиции, пунктах общественного питания и местах массового скопления людей. Подозреваемые рассказали о том, что их снабжали оружием и взрывчаткой.

Следствие установило, что фигуранты дела в 2023 году совершали акции «прямого действия», повреждая автомобили с символикой поддержки специальной военной операции и машины выходцев из Средней Азии и Центрально-Азиатского региона.

В местах проживания задержанных были найдены улики, подтверждающие их слова - части огнестрельного оружия, боеприпасы, самодельные взрывные устройства. Там же обнаружены средства связи и нацистская символика.

Управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации.