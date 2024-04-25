В Минцифры объяснили суть эксперимента с электронными зачетками

Суть эксперимента с электронными зачетками и студенческими билетами заключается в том, насколько простой в использовании будет эта технология. Об этом рассказал «Звезде» замминистра Минцифры России Олег Качанов.

«Мы хотим отработать технологию, хотим понять, насколько она разойдется в массы и насколько она будет удобной для пользователей», - рассказал политик.

По его словам, благодаря этой технологии студенты не только смогут пройти по QR-коду на территорию вуза, но и получить скидку на проезд в общественном транспорте.

Качанов подчеркнул, что студенты вузов, добровольно согласившиеся на участие в эксперименте, должны будут внести свои данные в портал «Госуслуги». Это позволит удостовериться в том, что учащийся действительно числится в учебном заведении.



Он добавил, что при этом бумажные аналоги никуда не денутся и будут иметься на руках у учащихся.

С 25 апреля в России началось проведение эксперимента по внедрению электронных студенческих билетов и зачетных книжек среди учащихся вузов. Уточняется, что эксперимент продлится до конца 2025 года.