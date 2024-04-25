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В Минцифры объяснили суть эксперимента с электронными зачетками

По словам собеседника «Звезды», студенты смогут по QR-коду получить скидку на проезд в общественном транспорте и проходить в вузы.
Глеб Владовский 2024-04-25 09:22:26
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Суть эксперимента с электронными зачетками и студенческими билетами заключается в том, насколько простой в использовании будет эта технология. Об этом рассказал «Звезде» замминистра Минцифры России Олег Качанов.

«Мы хотим отработать технологию, хотим понять, насколько она разойдется в массы и насколько она будет удобной для пользователей», - рассказал политик.

По его словам, благодаря этой технологии студенты не только смогут пройти по QR-коду на территорию вуза, но и получить скидку на проезд в общественном транспорте.

Качанов подчеркнул, что студенты вузов, добровольно согласившиеся на участие в эксперименте, должны будут внести свои данные в портал «Госуслуги». Это позволит удостовериться в том, что учащийся действительно числится в учебном заведении.

Он добавил, что при этом бумажные аналоги никуда не денутся и будут иметься на руках у учащихся.

С 25 апреля в России началось проведение эксперимента по внедрению электронных студенческих билетов и зачетных книжек среди учащихся вузов. Уточняется, что эксперимент продлится до конца 2025 года.

#наш эксклюзив #портал Госуслуги #студенческий билет #зачетная книжка
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