МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры разбора завалов после обстрела ВСУ Токмака

Губернатор Пензенской сообщил, что уже известно, что есть погибшие и раненые при обстреле ВСУ Токмака. На данный момент их число уточняется.
Игнат Далакян 2024-04-25 22:52:12
© Фото: Вконтакте, Олег Мельниченко © Видео: Вконтакте, Олег Мельниченко

Под завалами части многоэтажного дома в Токмаке Запорожской области после обстрела украинских боевиков могут находиться люди. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Сейчас разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Мельниченко сообщил, что число пострадавших при обстреле ВСУ уточняется, но уже известно, что есть погибшие и раненые. Он также отметил, что пять жилых домов и здание детского сада получили повреждения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что при обстреле украинских войск жилого дома в Токмаке пострадали не менее трех человек. На месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы.

#в стране и мире #ВСУ #Обстрел #запорожская область #токмак
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049