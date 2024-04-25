Опубликованы кадры разбора завалов после обстрела ВСУ Токмака

Под завалами части многоэтажного дома в Токмаке Запорожской области после обстрела украинских боевиков могут находиться люди. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Сейчас разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Мельниченко сообщил, что число пострадавших при обстреле ВСУ уточняется, но уже известно, что есть погибшие и раненые. Он также отметил, что пять жилых домов и здание детского сада получили повреждения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что при обстреле украинских войск жилого дома в Токмаке пострадали не менее трех человек. На месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы.