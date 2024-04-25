Россия выслала двух латвийских дипломатов

Министерство иностранных дел России в ответ на действия Латвии выслало из страны двух дипломатических сотрудников посольства Латвии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Министерство выразило решительный протест в ответ на безосновательное объявление persona non grata двух дипломатов посольства России в Латвии. В связи с этим в МИД был вызван временный поверенный в делах Латвии.

В сообщении говорится, что в случае продолжения враждебных действий по отношению к российским дипломатам Москва примет иные «болезненные» шаги для Риги.

Ранее МИД РФ вызвал посла Словении из-за высылки российского дипломата.