МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия выслала двух латвийских дипломатов

МИД РФ выразил решительный протест из-за объявления персонами non grata двух дипломатов в Латвии.
Мария Зайцева 2024-04-25 17:56:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министерство иностранных дел России в ответ на действия Латвии выслало из страны двух дипломатических сотрудников посольства Латвии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Министерство выразило решительный протест в ответ на безосновательное объявление persona non grata двух дипломатов посольства России в Латвии. В связи с этим в МИД был вызван временный поверенный в делах Латвии.

В сообщении говорится, что в случае продолжения враждебных действий по отношению к российским дипломатам Москва примет иные «болезненные» шаги для Риги.

Ранее МИД РФ вызвал посла Словении из-за высылки российского дипломата.

#МИД России #Латвия #высылка дипломатов #персона нон грата
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049