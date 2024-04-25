КГБ Белоруссии пресек атаку дронов с территории Литвы по Минску

Силовики Белоруссии пресекли атаку боевых дронов по объектам в Минске и его пригородах с территории Литвы. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на главу КГБ Ивана Тертеля, заявившего об этом во время Всебелорусского народного собрания.

По словам главы Комитета государственной безопасности, силовые структуры Белоруссии провели ряд острых чекистских мероприятий. С их помощью были предотвращены удары боевыми дронами из Литвы.

Тертель дополнил, что КГБ пока не имеет возможности дать детальную информацию, но ведет работу в направлении предотвращения атак. Он отметил, что радикалы из Литвы и Польши изготавливают дроны для последующих ударов по критически важным белорусским объектам.

Ранее сотрудники КГБ Белоруссии задержали в приграничном с Украиной районе 12 местных жителей, которые, предположительно, создавали на белорусской территории схроны со взрывчаткой.