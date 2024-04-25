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Комвзвода заявил, что ему безразлично, Abrams уничтожать или не Abrams

Командир взвода Игла подчеркнул, что первостепенное значение при ударе «Ланцетом» по танку имеет не его модель, а то, что он стреляет по нашим бойцам на переднем крае.
2024-04-25 13:17:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военные группировки войск «Центр», которые подбили «Ланцетом» американский Abrams, охотились за танком три дня. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как беспилотник летит точно в башню боевой машины.

Abrams был поражен на Авдеевском направлении. Командир взвода с позывным Игла рассказал корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву, что чувствует после того, как подбил американский танк.

«Честно, для нас нет разницы, какой танк поразили, потому что это средство поражения наших товарищей, которые на переднем крае», - признался он.

«Американец» поплатился за внушительные габариты и беспечность своего украинского экипажа - боевики ВСУ даже о минимальной маскировке не позаботились. Не помогли противнику и средства радиоэлектронной борьбы.

Барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет» могут долго кружить в воздухе, отслеживать цель и наносить удары. Сейчас Интернет заполнен видеороликами с удачным применением беспилотников в зоне спецоперации. Барражирующие боеприпасы способны нести боевые части массой три или пять килограммов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #Танк «Абрамс» #наш эксклюзив #ланцет #СВО
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