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Родители рассказали про детсад в Щелково, где избили ребенка

Поводом послужило опубликованное в Сети видео, где воспитательница неоднократно поднимала руку на ребенка.
Глеб Владовский 2024-04-25 12:08:23
© Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Родители в подмосковном Щелково выразили обеспокоенность за своих детей, которые остаются на попечении воспитателей детского сада. Связано это с тем, что некоторые сотрудники бьют малышей.

Поводом для волнения послужило опубликованное в Сети видео, на котором видно, как воспитательница применяет физическую силу в отношении одного из детей.

Сообщается, что подобные конфликты в этом учреждении происходят не в первый раз. Так, в феврале 2024 года за пределы садика выбежала трехлетняя девочка, после этого начались разбирательства и воспитателя уволили.

«У меня двое детей в этот сад ходят, может быть, будем искать новые варианты, куда их водить. Есть вопросы по поводу этого случая, пусть выясняют. Если в этом виновато руководство, то, скорее всего, избиения детей будут повторяться», - рассказала мама ребят, которые ходят в этот сад.

Другие утверждают, что не знают, как такое могло произойти, поскольку в других группах похожих инцидентов не наблюдалось и воспитатели хорошо относятся к малышам. Родители также отмечают, что работа с детьми требует огромного терпения. 

Сотрудники СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада в городе Щелково, избившей ребенка.

«В информации сообщается, что воспитатель во время прогулки детей ударила одного из них. В другой день она грубо оттащила за руку девочку», - говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

#Подмосковье #Детский сад #наш эксклюзив #Избиение ребенка
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