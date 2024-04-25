Полицейские в Балашихе за взятки поставили на липовый учет 1 500 мигрантов

Следственный комитет России предъявил обвинения 14 гражданам РФ по делу о незаконной выдаче справок мигрантам за взятку. Среди подозреваемых четверо сотрудников управления МВД «Балашихинское» - начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России, двое ее подчиненных и стажер.

По данным следствия, участники группы из 10 жителей Балашихи и сотрудников МВД за вознаграждение в размере одного миллиона рублей поставили на миграционный учет полторы тысячи иностранных граждан в жилые помещения в Реутове и Балашихе. При этом фактически они там не проживали.

Затем преступная группа незаконно выдала мигрантам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и другие документы для легализации их пребывания на территории РФ.

Фигурантам дела выдвинуты обвинения в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере. Двенадцать подозреваемых отправлены под стражу, еще двоим была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.