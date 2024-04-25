В Запорожской области родители четырех детей погибли при атаке дронов

Украинские боевики нанесли удар по селу Новокарловка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Украинские беспилотники попали по гражданскому автомобилю, где находилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. Родители детей погибли.

«Дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

На месте трагедии работают оперативные службы, добавил губернатор.