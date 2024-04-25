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В Запорожской области родители четырех детей погибли при атаке дронов

Детям, оставшимся сиротами, оказывается социальная и психологическая помощь.
Алексей Курильченко 2024-04-25 10:48:17
© Фото: Stringer, NEWS.ru, Globallookpress

Украинские боевики нанесли удар по селу Новокарловка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Украинские беспилотники попали по гражданскому автомобилю, где находилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. Родители детей погибли.

«Дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

На месте трагедии работают оперативные службы, добавил губернатор.

#в стране и мире #дроны #Трагедия #запорожская область #Евгений Балицкий
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