В Запорожской области родители четырех детей погибли при атаке дронов

Украинские боевики нанесли удар по селу Новокарловка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Украинские беспилотники попали по гражданскому автомобилю, где находилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. Родители детей погибли.
«Дал распоряжение позаботиться о детях, в этот сложнейший период им оказывается социальная и психологическая помощь», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
На месте трагедии работают оперативные службы, добавил губернатор.
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