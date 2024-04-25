МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Татарстане задержан славший письма в СБУ о российском ВПК житель

По данным следствия, фигурант планировал переслать полученные данные главе украинской спецслужбы и в посольство США.
Алексей Курильченко 2024-04-25 10:21:33
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России задержали в Набережных Челнах гражданина РФ, который подозревается в передаче другим странам данных о предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает региональное управление службы по Республике Татарстан.

По данным следствия, подозреваемый собирал данные о расположении предприятий ВПК в Набережных Челнах. Письма с собранной информацией он планировал направить на адреса посольства США в Москве и руководителя Службы безопасности Украины. ФСБ опубликовала кадры, подтверждающие факт подготовки к отправке писем.

Задержанному было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа».

#в стране и мире #ВПК #шпионаж #Татарстан #ФСБ РФ #Набережные Челны
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.0710