Врачи рассказали об опасности бактерий-мутантов с МКС

Из космоса на землю доставили бактерии, которые нашли на МКС. Изначально бактерию-мутант Enterobacter bugandensis обнаружили в американской части МКС, но затем она распространилась на несколько зон. Первая зона — санитарная, вторая — зона спортивных занятий. Их космонавты посещают каждый день.

Выяснилось, что бактерия очень живучая и отлично размножается на космической станции. Попав на Землю, она может доставить немало проблем людям.

«В массовом своем количестве они могут быть патогенными для человека. Если мы говорим о Земле, то только при условии сниженного иммунитета, это может быть слишком молодой организм с еще нестабильной иммунной системой или возрастной организм», - рассказала Светлана Поддубко, заведующая лабораторией микробиологии среды обитания и противомикробной защиты Института медико-биологических проблем РАН.

Заявление что МКС стала рассадником бактерий-мутантов сделало NASA. Управление заявило, что штаммы были способны сохранять жизнеспособность на МКС в течение длительного времени. Enterobacter bugandensis сосуществовала с множеством других микроорганизмов, а в некоторых случаях помогала им выживать.

Эту бактерию нашли на борту МКС еще в 2018 году, но на сегодня выделено уже 13 новых штаммов. Индийские исследователи сравнили их с подобными на Земле. Выяснилось, что космические более устойчивы к антибиотикам, чем их земные родственники. В невесомости бактерии ведут себя агрессивнее. Из-за микрогравитации и радиации они мутируют абсолютно непредсказуемо и могут нести угрозу для экипажа МКС.

Герой России летчик-космонавт РФ Фёдор Юрчихин рассказал, что после получения результатов по пробам микрофлоры принял решение несколько раз прочистить специальными средствами все стены станции.

За 24 года на станции побывало около 300 космонавтов, астронавтов и космических. Все они проходят обработку перед полетом, но этого недостаточно. Микробиом МКС пополняется за счет людей.

Пробы берутся обычной ватной палочкой с биораствором, ей счищаются микрочастицы с поверхности и ее герметизируют в капсуле. Исследования уже проводятся на Земле. Последний эксперимент подтвердил наличие бактерий даже на стенках МКС.

«Это не только бактерии, которые могли попасть туда во время выхода в открытый космос космонавтов, но и при помощи потоков в верхних слоях атмосферы, так называемой мировой электрической цепи. Они могли быть подняты с поверхности атмосферы Земли до высоты 400 км», - объяснил научный журналист Михаил Котов.

Это доказывает, что бактерии могут выживать в условиях, которые для других организмов невозможны. Пока учёные сходятся во мнении, что опасаться угрозы человечеству из космоса рано, но не исключают того, что именно оттуда может придти новая пандемия.