На Урале уволили пьяного рентгенолаборанта после скандала с ребенком

В больнице Каменска-Уральского больного ребенка, которому требовалось срочное МРТ встретили врачи в состоянии алкогольного опьянения.

В соцсетях появилось видео с участием рентегенолаборанта. Ночью в больницу Каменска-Уральского скорая привезла ребенка с головной болью. Как рассказывают родители мальчика, в прошлом ему сделали трепанацию черепа, после чего требовалась магнитно-резонансная томография.

Семью встретил выпивший сотрудник, который лежал на полу и требовал направление. Позднее пришли коллеги рентгенолаборанта. Среди них был, врач который попытался разобраться в ситуации, но, по словам родителей ребенка, тоже оказался в нетрезвом состоянии.

Как сообщил «360» со ссылкой на Минздрав Свердловской области, в больнице провели служебную проверку и уволили сотрудника, а его начальству объявили выговор.

«Проведено служебное расследование с привлечением правоохранительных органов», - сообщили в министерстве.

Ребенку, родители которого застали в больнице нетрезвого рентгенолаборанта, обслужили. По данным Минздрава региона, ему оказали медицинскую помощь в полном объеме.