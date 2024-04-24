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Путин потребовал проиндексировать выплаты пострадавшим от паводков

Президент напомнил, что размер выплат был установлен еще в 2008 году.
Мария Зайцева 2024-04-24 16:15:08
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Выплаты пострадавшим от паводков в регионах нуждаются в индексации. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Президент напомнил, что размер выплат был установлен еще 16 лет назад, в 2008 году. Путин заявил, что с тех пор размер не индексировался. Он потребовал у федеральных ведомств, таких как МЧС, Министерство финансов и Министерство строительства, а также у социальных ведомств внимания к этому вопросу и его решению.

Владимир Путин также заявил о важности неформального подхода к выплатам пострадавшим. Он высказался, что формализм неуместен с мерами государства по поддержке людей.

Ранее президент России поручил незамедлительно обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим от стихийных бедствий.

#Владимир Путин #пострадавшие #индексация #Паводки #денежные выплаты
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