Пять солдат ВСУ получили сроки за отказ идти на позиции в Крынках

Украинские суды назначили наказания военным, которые отказались исполнять приказы в Крынках на территории Херсонской области. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua».

Все солдаты получили разные меры наказания. Один из бойцов, который не выполнил приказ о наступлении, был осужден на пять лет лишения свободы. На заседании он признался, что испугался за свою жизнь.

Другой военный пояснил свой отказ выполнять приказ об удержании позиций началом панической атаки. Ему назначили наказание в виде двух лет в дисциплинарном батальоне.

Еще один солдат получил наказание за то, что отказался исполнить приказ командира о форсировании Днепра и закреплении в Крынках. Во время заседания он попытался оправдать поступок тем, что у него не было подготовки и он испугался.

Гранатометчик-морпех поделился, что все его подразделение проигнорировало указ о закреплении в Крынках. Другой военный рассказал, что до этого чуть не утонул в прошлой операции и решил не повторять этот опыт. Их приговорили к различным мерам наказания.

Ранее украинские офицеры пожаловались на отсутствие мотивации у призывников. По их словам, из 200 человек только 25 из них хотят воевать.