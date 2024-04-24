Лошади королевской конной гвардии сбежали с учений в Лондоне

Пять лошадей королевской конной гвардии сбежали с учений в Лондоне. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, животные были чем-то напуганы, в результате сбросили с себя наездников и разбежались по улицам Лондона. Во время своего бегства, лошади повредили несколько единиц транспорта: разбили лобовое стекло у автобуса и двух автомобилей. На кадрах видны кровавые подтеки у одной из беглянок появившиеся из-за ранения осколками стекла.

По данным газеты, пять человек в разных районах города получили ранения различной степени тяжести в разных районах города, четырем из них потребовалась госпитализация.

Сообщается, что в 12:30 по мск сотрудники правоохранительных органов Лондона успешно поймали всех сбежавших лошадей.