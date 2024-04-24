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Лошади королевской конной гвардии сбежали с учений в Лондоне

Пять человек получили ранения в результате столкновения с беглецами.
Глеб Владовский 2024-04-24 13:45:24
© Фото: jhopwv, X © Видео: Oli London X

Пять лошадей королевской конной гвардии сбежали с учений в Лондоне. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, животные были чем-то напуганы, в результате сбросили с себя наездников и разбежались по улицам Лондона. Во время своего бегства, лошади повредили несколько единиц транспорта: разбили лобовое стекло у автобуса и двух автомобилей. На кадрах видны кровавые подтеки у одной из беглянок появившиеся из-за ранения осколками стекла.

По данным газеты, пять человек в разных районах города получили ранения различной степени тяжести в разных районах города, четырем из них потребовалась госпитализация. 

Сообщается, что в 12:30 по мск сотрудники правоохранительных органов Лондона успешно поймали всех сбежавших лошадей.

#в стране и мире #лондон #лошади #беглецы #королевская конная гвардия
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