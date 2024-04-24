Краснов: провокаторы рассылают инструкции по отъему оружия у полиции

Провокаторы с помощью социальных сетей и мессенджеров могут рассылать россиянам инструкции по проведению диверсий и отъема оружия у правоохранителей и военных. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Наши граждане через популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных», - заявил Краснов в ходе заседания Совета Федерации.

Руководитель отметил, что в прошлом году Роскомнадзор по требованию прокуратуры удалил противоправную информацию с 95 тысяч сайтов. Всего было направлено более тысячи требований.