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Краснов: провокаторы рассылают инструкции по отъему оружия у полиции

Также злоумышленники рассылают руководства по проведению диверсий, заявил генеральный прокурор.
Алексей Курильченко 2024-04-24 12:55:09
© Фото: Federation Council of Russia, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Провокаторы с помощью социальных сетей и мессенджеров могут рассылать россиянам инструкции по проведению диверсий и отъема оружия у правоохранителей и военных. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Наши граждане через популярные Telegram-каналы нередко получают информацию с призывами к осуществлению деструктивной деятельности, в том числе инструкции по проведению диверсий, отъему оружия у сотрудников полиции и военных», - заявил Краснов в ходе заседания Совета Федерации.

Руководитель отметил, что в прошлом году Роскомнадзор по требованию прокуратуры удалил противоправную информацию с 95 тысяч сайтов. Всего было направлено более тысячи требований.

#диверсии #Совет Федерации #Игорь Краснов #Генпрокурор #инструкция
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