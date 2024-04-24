МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперты рассказали, как ИИ находит ямы на дорогах и мусор во дворах

Благодаря этой новой системе удалось обнаружить огромное количество недочетов.
Алексей Дегтярев Глеб Владовский 2024-04-24 10:32:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Эксперты рассказали, каким образом система искусственного интеллекта позволяет  улучшить внешний вид города, обнаруживая различные недочеты и повреждения.

Ежедневно сотрудники спецлаборатории при помощи лазера измеряют толщину дорожного покрытия и составляют для инженеров планы ремонта в 3D-формате.

А благодаря камерам, установленным на лобовом стекле автомобиля, службы технадзора и вовсе едва ли не лучше любого инспектора могут определить степень повреждения полотна и дать команду ремонтникам устранить недостаток. Это кажется чем-то невероятным, но это действительно уже реальность.

«Автомобиль, проезжая со скоростью 40-60 км в час, может охватить большую территорию, чем инспектор», - рассказал главный инспектор ОАТИ Евгений Еронов.

Одним из плюсов является и то, что теперь ни водителю, ни инспектору не нужно выходить на скоростной магистрали, чтобы зафиксировать нарушение. Камера сама все снимет, определит и передаст куда нужно.

С таким помощником намного безопаснее стала и сама работа инспекторов технадзора. Ведь даже МКАД можно осмотреть и за пару часов отметить все неисправности.  

 «Мы собираем, размечаем данные, объясняем нейросети, что такое нарушение, что нет. Скармливаем ей до десятков тысяч таких примеров и на выходе имеем рабочую нейронную сеть, которая может определить то или иное нарушение», - рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Головин.

Искусственный интеллект пока похож на ребенка  который делает первые шаги, но уже способен говорить первые слова о сколах на бордюрах, выбоинах в асфальте, стертой разметке, грязи на фонарях, указателях и ограждениях и даже мусоре на остановках. Каждый день, как прилежный ученик, искусственный интеллект запоминает гигабайты изображений, которые нужно пометить красным цветом.

За девять лет совместной работы с нейросетью даже в тестовом режиме операторам столичной сферы ЖКХ удалось выявить более двух миллионов недочетов. А это на этапе, когда система четко выучила лишь пятую часть этих нарушений. Сложно представить, что же будет, когда программа овладеет всем спектром знаний, и какую сферу нашей жизни она будет контролировать уже в ближайшем будущем.

#Москва #ии #наш эксклюзив #ремонт дорог #автодороги
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240424.0746