Эксперты рассказали, как ИИ находит ямы на дорогах и мусор во дворах

Эксперты рассказали, каким образом система искусственного интеллекта позволяет улучшить внешний вид города, обнаруживая различные недочеты и повреждения.

Ежедневно сотрудники спецлаборатории при помощи лазера измеряют толщину дорожного покрытия и составляют для инженеров планы ремонта в 3D-формате.

А благодаря камерам, установленным на лобовом стекле автомобиля, службы технадзора и вовсе едва ли не лучше любого инспектора могут определить степень повреждения полотна и дать команду ремонтникам устранить недостаток. Это кажется чем-то невероятным, но это действительно уже реальность.

«Автомобиль, проезжая со скоростью 40-60 км в час, может охватить большую территорию, чем инспектор», - рассказал главный инспектор ОАТИ Евгений Еронов.

Одним из плюсов является и то, что теперь ни водителю, ни инспектору не нужно выходить на скоростной магистрали, чтобы зафиксировать нарушение. Камера сама все снимет, определит и передаст куда нужно.

С таким помощником намного безопаснее стала и сама работа инспекторов технадзора. Ведь даже МКАД можно осмотреть и за пару часов отметить все неисправности.

«Мы собираем, размечаем данные, объясняем нейросети, что такое нарушение, что нет. Скармливаем ей до десятков тысяч таких примеров и на выходе имеем рабочую нейронную сеть, которая может определить то или иное нарушение», - рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Головин.

Искусственный интеллект пока похож на ребенка который делает первые шаги, но уже способен говорить первые слова о сколах на бордюрах, выбоинах в асфальте, стертой разметке, грязи на фонарях, указателях и ограждениях и даже мусоре на остановках. Каждый день, как прилежный ученик, искусственный интеллект запоминает гигабайты изображений, которые нужно пометить красным цветом.

За девять лет совместной работы с нейросетью даже в тестовом режиме операторам столичной сферы ЖКХ удалось выявить более двух миллионов недочетов. А это на этапе, когда система четко выучила лишь пятую часть этих нарушений. Сложно представить, что же будет, когда программа овладеет всем спектром знаний, и какую сферу нашей жизни она будет контролировать уже в ближайшем будущем.