Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП в Москве

Мужа российской актрисы Яны Поплавской Евгения Яковлева избили по пути на работу. Радиоведущий ехал по пути на работу, в это время один из автомобилей стал его провоцировать, произошла мелкая авария.

Как сообщает Life, супруг Поплавской вышел из автомобиля, и в этот момент его ударили по голове в область виска.

«Женя ехал на работу, на эфир Вести ФМ, бородатый водитель каршеринга стал провоцировать его на дороге, в результате произошло мелкое ДТП. Муж вышел из машины, он даже не успел произнести ни слова, как получил удар в голову в область виска и уха. Оглушенный от удара успел дойти и закрыться в машине, нападавший, говорящий с акцентом, продолжал ломиться в машину. Женя вызвал ГИБДД и полицию», - сообщила актриса.

Полицейские моментально прибыли на место ДТП. При обыске у водителя каршеринга и его попутчика они нашли крупную сумму денег - от полутора до двух миллионов рублей, происхождение которых те «объясняли очень мутно».

При этом, добавила Поплавская, после оформления ДТП нападавшего обязали приехать в отдел. Ее супруг написал заявление, после удара у него болит и кружится голова, а «ГИБДД "едет" уже три часа».

Звезда театра и кино отметила, что у нападавшего не было ножа или пистолета, и добавила, что по российской столице стало не только страшно ходить, но и ездить.