Десять человек погибли при столкновении двух вертолетов в Малайзии

Два вертолета столкнулись в прибрежном малазийском городе Лумут во время тренировочного полета, в результате погибли 10 человек.

Уточняется, что трагедия произошла на военно-морской базе во время подготовки к параду в честь 90-летия Королевских морских сил страны.

Винт одной из машин зацепил другую, из-за чего оба летательных аппарата рухнули на землю. Уточняется, что все 10 человек, находившиеся в вертолетах, были членами экипажей, передает ТАСС со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, оба вертолета потерпели крушение в районе спортивного стадиона. В одном воздушном транспорте находились семь человек, во втором - три.