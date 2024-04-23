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Десять человек погибли при столкновении двух вертолетов в Малайзии

Трагедия произошла во время подготовки к военному параду по случаю 90-летия Королевских морских сил страны.
Глеб Владовский 2024-04-23 07:45:22
© Фото: U.S. Navy, ZUMAPRESS, Globallookpress

Два вертолета столкнулись в прибрежном малазийском городе Лумут во время тренировочного полета, в результате погибли 10 человек.

Уточняется, что трагедия произошла на военно-морской базе во время подготовки к параду в честь 90-летия Королевских морских сил страны.

Винт одной из машин зацепил другую, из-за чего оба летательных аппарата рухнули на землю. Уточняется, что все 10 человек, находившиеся в вертолетах, были членами экипажей, передает ТАСС со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, оба вертолета потерпели крушение в районе спортивного стадиона. В одном воздушном транспорте находились семь человек, во втором - три.

#в стране и мире #малайзия #Крушение вертолета #подготовка к параду
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