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В Софии возобновлен демонтаж памятника советским воинам

Губернатор Софийской области Тодева поручила возобновить «консервацию» монумента по причине его плачевного состояния.
Глеб Владовский 2024-04-23 08:13:33
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS, Globallookpress

Власти столицы Болгарии Софии возобновили демонтаж памятника советским воинам. Об этом сообщил телеканал «360».

Приостановленную 19 декабря 2023 года работу по «консервации» монумента возобновили в понедельник, 22 апреля, по распоряжению главы Софийской области Вяры Тодевой. В настоящий момент с памятника сняты облицовочные плиты с надписями, передает агентство БТА.

Ранее губернатор объяснила данное решение тем, что на протяжении 70 лет его ни разу не реставрировали. В результате на конструкциях образовались серьезные трещины.

Памятник возвели в центре Софии в 1954 году в честь советских воинов-освободителей. Напомним, что 19 декабря 2023 года Софийский городской административный суд постановил прекратить снос монумента в связи с отсутствием  в документах информации о том, куда его отправят после того, как завершится демонтаж. 

 

#в стране и мире #Болгария #Снос памятника #памятник советским воинам
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