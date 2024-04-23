В Софии возобновлен демонтаж памятника советским воинам

Власти столицы Болгарии Софии возобновили демонтаж памятника советским воинам. Об этом сообщил телеканал «360».

Приостановленную 19 декабря 2023 года работу по «консервации» монумента возобновили в понедельник, 22 апреля, по распоряжению главы Софийской области Вяры Тодевой. В настоящий момент с памятника сняты облицовочные плиты с надписями, передает агентство БТА.

Ранее губернатор объяснила данное решение тем, что на протяжении 70 лет его ни разу не реставрировали. В результате на конструкциях образовались серьезные трещины.

Памятник возвели в центре Софии в 1954 году в честь советских воинов-освободителей. Напомним, что 19 декабря 2023 года Софийский городской административный суд постановил прекратить снос монумента в связи с отсутствием в документах информации о том, куда его отправят после того, как завершится демонтаж.