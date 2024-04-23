За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз

Территория Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки 17 раз подвергалась обстрелам украинских боевиков. При этом они применили 52 различных боеприпаса.

Согласно данным представительства ДНР в Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), наибольшее количество обстрелов - 11 - произошло на Донецком направлении.

«Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Одиннадцать обстрелов - на Донецком направлении, шесть - на Горловском направлении», - указало ведомство в Telegram-канале.

При обстрелах ВСУ один мирный житель получил ранение, также пострадали два жилых дома.

До начала специальной военной операции на Украине западные страны во главе с США активно отправляли военную помощь киевскому режиму, будь то вооружение, различного рода военную технику, боеприпасы и амуницию.

С началом СВО в 2022 году эти поставки увеличились, и стали включать дальнобойные гаубицы и реактивные системы залпового огня, мины, которыми Киев обстреливает территорию ДНР.