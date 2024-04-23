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За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз

При обстрелах территории ДНР в период с полуночи 22 апреля до полуночи 23 апреля ВСУ выпустили 52 боеприпаса, ранив одного человека.
Дарина Криц 2024-04-23 02:01:30
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Территория Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки 17 раз подвергалась обстрелам украинских боевиков. При этом они применили 52 различных боеприпаса.

Согласно данным представительства ДНР в Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), наибольшее количество обстрелов - 11 - произошло на Донецком направлении.

«Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Одиннадцать обстрелов - на Донецком направлении, шесть - на Горловском направлении», - указало ведомство в Telegram-канале.

При обстрелах ВСУ один мирный житель получил ранение, также пострадали два жилых дома.

До начала специальной военной операции на Украине западные страны во главе с США активно отправляли военную помощь киевскому режиму, будь то вооружение, различного рода военную технику, боеприпасы и амуницию.

С началом СВО в 2022 году эти поставки увеличились, и стали включать дальнобойные гаубицы и реактивные системы залпового огня, мины, которыми Киев обстреливает территорию ДНР.

#в стране и мире #ДНР #Донецкая республика #сцкк #обстрелы всу
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