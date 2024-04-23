В Эстонии пригрозили закрыть монастыри при отказе выйти из подчинения РПЦ

Эстонские власти могут закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Он приехал в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату. Ляэнеметс пообещал разъяснить позицию правительства по этому вопросу и заверил, что государство даст возможность приходам самим принять соответствующее решение.

«Те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой», - сказал он радионовостям Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Глава МВД Эстонии отметил, что если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться. При этом Ляэнеметс отметил, что и в таком случае можно будет найти решение.

Ранее глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предлагал признать РПЦ террористической организацией. Уточнялось, что у главы эстонского МВД в связи с тем, что организация якобы поддерживает терроризм, «не остается иного выбора с учетом имеющегося контекста».