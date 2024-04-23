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В Эстонии пригрозили закрыть монастыри при отказе выйти из подчинения РПЦ

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс приехал в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату.
Игнат Далакян 2024-04-23 16:57:13
© Фото: Michael Szönyi, imagebroker, Globallookpress

Эстонские власти могут закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Он приехал в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату. Ляэнеметс пообещал разъяснить позицию правительства по этому вопросу и заверил, что государство даст возможность приходам самим принять соответствующее решение.

«Те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой», - сказал он радионовостям Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Глава МВД Эстонии отметил, что если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться. При этом Ляэнеметс отметил, что и в таком случае можно будет найти решение.

Ранее глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предлагал признать РПЦ террористической организацией. Уточнялось, что у главы эстонского МВД в связи с тем, что организация якобы поддерживает терроризм, «не остается иного выбора с учетом имеющегося контекста».

#в стране и мире #эстония #РПЦ #монастыри #МВД Эстонии
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