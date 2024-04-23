В Латвии откажутся от русского языка как второго иностранного в школах

Латвия запретит выбор изучения русского языка в школах как второго иностранного с 2026 года. Правительство страны на заседании одобрило поправки к закону об образовании, согласно которому учащиеся смогут выбрать в качестве второго языка только официальный язык Европейского союза или Европейской экономической зоны.

В сообщении латвийского правительства на официальном сайте говорится, что самым популярным вторым иностранным языком среди школьников был русский, за ним следом шли немецкий и английский. В соответствии с нововведениями четвероклассники не будут выбирать второй иностранный язык, его изучение начнется с пятого класса в 2026 году.

Отмечается, что те, кто уже начал изучать русский язык в школе как второй иностранный, смогут продолжить его изучение до конца девятого класса. Также возможен досрочный отказ от изучения русского языка по заявлению родителей. В этом случае в аттестат ученика пойдет средняя оценка по результатам предыдущих лет обучения.

В правительстве Латвии утверждают, что поправки «не ограничивают права обучающихся на сохранение и развитие своей языковой, этнической и культурной идентичности». Это объясняется тем, что по действующим нормам школьники могут проходить образовательные программы по языку и истории культуры меньшинств по выбору.

На данный момент ожидается окончательное утверждение поправок к закону об образовании в третьем чтении в латвийском парламенте.