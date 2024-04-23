МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Латвии откажутся от русского языка как второго иностранного в школах

Латвийские школьники смогут выбрать для изучения официальные языки ЕС, стран Еврозоны или регулируемый межправительственными соглашениями об образовании язык как второй иностранный.
Игнат Далакян 2024-04-23 15:05:17
© Фото: Sputnik, РИА Новости

Латвия запретит выбор изучения русского языка в школах как второго иностранного с 2026 года. Правительство страны на заседании одобрило поправки к закону об образовании, согласно которому учащиеся смогут выбрать в качестве второго языка только официальный язык Европейского союза или Европейской экономической зоны.

В сообщении латвийского правительства на официальном сайте говорится, что самым популярным вторым иностранным языком среди школьников был русский, за ним следом шли немецкий и английский. В соответствии с нововведениями четвероклассники не будут выбирать второй иностранный язык, его изучение начнется с пятого класса в 2026 году.

Отмечается, что те, кто уже начал изучать русский язык в школе как второй иностранный, смогут продолжить его изучение до конца девятого класса. Также возможен досрочный отказ от изучения русского языка по заявлению родителей. В этом случае в аттестат ученика пойдет средняя оценка по результатам предыдущих лет обучения.

В правительстве Латвии утверждают, что поправки «не ограничивают права обучающихся на сохранение и развитие своей языковой, этнической и культурной идентичности». Это объясняется тем, что по действующим нормам школьники могут проходить образовательные программы по языку и истории культуры меньшинств по выбору.

На данный момент ожидается окончательное утверждение поправок к закону об образовании в третьем чтении в латвийском парламенте.

#в стране и мире #русский язык #Латвия #Школы #второй иностранный язык #отмена русского языка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240423.1201