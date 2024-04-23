Задержанный в Брянске рассказал, как готовил теракт в людном месте

Задержанный в Брянске сотрудниками ФСБ РФ сторонник украинских националистов планировал совершить теракт в общественном месте. Об этом он сообщил в ходе допроса, кадры которого опубликовала пресс-служба ФСБ.

«Мне поступило задание поднять из тайника взрывчатое вещество и подготовить террористический акт в одном из общественных мест. После его изъятия был задержан сотрудниками ФСБ России», - сказал задержанный.

Напомним, что фигурант дела, являющийся сторонником нацистской идеологии, выполнял задание запрещенной в РФ террористической организации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.