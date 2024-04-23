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Задержанный в Брянске рассказал, как готовил теракт в людном месте

ФСБ также показала процесс задержания сторонника украинских националистов.
Алексей Курильченко 2024-04-23 11:55:47
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Задержанный в Брянске сотрудниками ФСБ РФ сторонник украинских националистов планировал совершить теракт в общественном месте. Об этом он сообщил в ходе допроса, кадры которого опубликовала пресс-служба ФСБ.

«Мне поступило задание поднять из тайника взрывчатое вещество и подготовить террористический акт в одном из общественных мест. После его изъятия был задержан сотрудниками ФСБ России», - сказал задержанный.

Напомним, что фигурант дела, являющийся сторонником нацистской идеологии, выполнял задание запрещенной в РФ террористической организации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#Теракт #ФСБ РФ #Задержание #Брянск
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