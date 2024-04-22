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Шольц заявил об окончании эпохи ископаемого топлива

По словам канцлера, Норвегия может стать локомотивом в области «зеленой» энергетики.
Алексей Курильченко 2024-04-22 08:52:10
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Эпоха ископаемого топлива подходит к концу, что неизбежно приведет к значительным переменам в мировой промышленности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе церемонии открытия Ганноверской ярмарки.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», - цитирует слова канцлера пресс-служба немецкого правительства.

В ходе выступления Шольц отметил, что крупным поставщиком «зеленой» энергии может стать Норвегия - у страны имеется богатый опыт и инфраструктура для переработки в электричество сил ветра и воды. По словам канцлера, Германия будет сотрудничать с Норвегией по вопросу «зеленой» энергетики, особенно после прекращения поставок топлива из России.

#норвегия #Олаф Шольц #Энергетика #ископаемое топливо
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