Шольц заявил об окончании эпохи ископаемого топлива

Эпоха ископаемого топлива подходит к концу, что неизбежно приведет к значительным переменам в мировой промышленности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе церемонии открытия Ганноверской ярмарки.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», - цитирует слова канцлера пресс-служба немецкого правительства.

В ходе выступления Шольц отметил, что крупным поставщиком «зеленой» энергии может стать Норвегия - у страны имеется богатый опыт и инфраструктура для переработки в электричество сил ветра и воды. По словам канцлера, Германия будет сотрудничать с Норвегией по вопросу «зеленой» энергетики, особенно после прекращения поставок топлива из России.