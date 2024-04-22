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Спасатели в Магадане эвакуировали 23 рыбаков с дрейфующей льдины

По данным ведомства, один из пострадавших едва не утонул в воде в результате разлома.
Глеб Владовский 2024-04-22 07:44:08
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Сотрудники МЧС России в Магадане спасли 23 рыбаков, находившихся на дрейфующей льдине. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что в бухте Гертнера произошел разлом ледового припая», - говорится в заявлении регионального МЧС.

Уточняется, что в результате происшествия в воду упал один человек. Однако прибывшие к месту происшествия спасатели вызволили пострадавшего, после чего его передали медикам, а затем доставили на берег еще 23 пострадавших.

#в стране и мире #МЧС #Магадан #разлом во льду
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