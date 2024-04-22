Спасатели в Магадане эвакуировали 23 рыбаков с дрейфующей льдины

Сотрудники МЧС России в Магадане спасли 23 рыбаков, находившихся на дрейфующей льдине. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что в бухте Гертнера произошел разлом ледового припая», - говорится в заявлении регионального МЧС.

Уточняется, что в результате происшествия в воду упал один человек. Однако прибывшие к месту происшествия спасатели вызволили пострадавшего, после чего его передали медикам, а затем доставили на берег еще 23 пострадавших.