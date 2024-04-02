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FT: НАТО планирует собрать $100 млрд для поставок оружия Киеву

Кроме того, в рамках этой договоренности НАТО может взять на себя управление «контактной группой обороны Украины».
Владимир Рубанов 2024-04-02 23:28:30
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Global Look Press

НАТО работает над идеей пятилетнего пакета военной помощи Украине на сумму до $100 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предлагает создать для этого фонд союзнических взносов.

Это позволило бы избежать зависимости от возможных политических перемен в США, например, в случае победы Дональда Трампа на выборах. Лидеры военно-политического блока могут подписать документы, когда соберутся в Вашингтоне в июле.

Пока страны-члены все еще обсуждают предложение Столтенберга и любую механику расчета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму. И детали этого плана еще могут измениться.

Кроме того, в рамках этой договоренности НАТО может взять на себя управление «контактной группой обороны Украины», которая также известна как «формат Рамштайн». Эта группа из примерно 50 стран стран координирует поставки оружия Киеву. Сейчас ее возглавляют США.

#Украина #НАТО #сша #Йенс Столтенберг #рамштайн #поставки оружия #военная помощь украине
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