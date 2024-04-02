МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Белгородской и Курской областями сбили 5 украинских БПЛА

Российские военные пресекли попытку Киева совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.
2024-04-02 22:24:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня около половины девятого вечера военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Белгородской областью. Еще четыре БПЛА перехватили над Курской областью.

Отмечается, что украинские националисты для атаки использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #беспилотник #бпла #Курская область #белгородская область #МО РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322