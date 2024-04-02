Над Белгородской и Курской областями сбили 5 украинских БПЛА

Сегодня около половины девятого вечера военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористические атаки по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Белгородской областью. Еще четыре БПЛА перехватили над Курской областью.

Отмечается, что украинские националисты для атаки использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.