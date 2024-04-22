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Телевизионная башня в Харькове эффектно разломилась пополам

Телебашня высотой 240 метров была самой высокой точкой в округе.
Игнат Далакян 2024-04-22 18:45:48
© Фото: itsdonetsk, telegram

В Харькове рухнула телевизионная вышка. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что из-за этого наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения.

«Объект телевизионной инфраструктуры в Харькове… На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения», - написал он в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованным очевидцами видео, у телевизионной вышки отломился шпиль. Эта башня была самой высокой точкой в округе - 240 метров.

По некоторым данным из средств массовой информации, на вершине телебашни была установлена антенна украинской противовоздушной обороны.

#Харьков #шпиль #телевышка #телевизионная вышка
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