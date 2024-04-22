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Крупный пожар произошел на мусорном полигоне Газипур в Дели

Пожар спровоцировал громкий политический скандал.
Игнат Далакян 2024-04-22 18:05:47
© Фото: Сергей Ермохин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На мусорном полигоне Газипур в Дели вспыхнул крупный пожар. Причиной возгорания мог стать скопившийся газ, пишет издание The Hindustan Times.

Как передает «360», местные власти планировали убрать свалку к декабрю 2023 года, однако на свалке Газипур появилось еще больше мусора. Отмечается, что пожар спровоцировал громкий политический скандал.

Глава партии «Бхаратия джаната парти» Вирендра Садчева заявил, что этот инцидент является результатом коррупции. По его словам, более половины просеивающего мусор оборудования не работает, а власти не занимаются этим вопросом.

Пожар на свалке Газипур в Дели вспыхнул около 17:00. Садчева заявил, что причина пожара должна быть расследована. Он подчеркнул, что возгорания не началось само по себе.

#в стране и мире #Индия #пожар #дели #свалка #мусорный полигон #газипур
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