Life: в Башкирии бизнесмен жестоко избил компанию подростков

Башкирский бизнесмен Рауф Габдуллин вместе со своими сыновьями избил подростков в селе Иглино. В результате один из пострадавших лишился зубов, а другого скинули в овраг.

Как передает Life, по словам подростков, во время прогулки по селу их компанию из десяти человек подрезал джип. Далее из автомобиля вышел Габдуллин с сыновьями и стал возмущаться, говоря, что услышал в свой адрес нецензурные оскорбления.

Издание отмечает, что в итоге подростка ударили по лицу и скинули в овраг. Затем стали избивать другого подростка, который хотел узнать причину нападения. Его девушка попыталась заснять конфликт на видео, однако, на нее тоже набросились, в попытке уничтожить телефон с уликами. Вскоре потасовка успокоилась, бизнесмен посадил подростка и его девушку в автомобиль, где стал угрожать им связями с местными властями.

Потерпевшие смогли позвать на помощь и позвонить в скорую после того, как пыл Габдуллина поутих, и он выкинул из машины молодых людей на центральной площади. Участники конфликта после этого встретились в отделении полиции, где написали заявления друг на друга.

После драки медики диагностировали у подростка сотрясение мозга, рваные раны и несколько выбитых зубов. Конфликт на этом не закончился. Теперь неизвестные угрожают родственникам.