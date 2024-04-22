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Машина в Саратове врезалась в остановку с людьми, четверо пострадали

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Мария Зайцева 2024-04-22 16:43:51
© Фото: chp_saratov, telegram © Видео: chp_saratov, telegram

На проспекте 50 лет Октября в Саратове произошла массовая авария с автобусом, в результате одна из машин врезалась в автобусную остановку. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Lada Vesta, ВАЗ-2114, Opel, и автобус под маршрутом №53 столкнулись на проспекте, в результате водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в остановку.

Травмы получили водители «Опеля» и ВАЗа, также пострадали две женщины-пешехода 36 и 42 лет, стоящие на остановке. У них состояние средней степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

По данным Государственной автоинспекции Саратова, водителю «Весты» 63 года, ВАЗа - 48 лет, а «Опеля» - 27 лет.

#Саратов #ДТП #автобус #автобусная остановка
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