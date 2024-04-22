Самосвал протаранил припаркованные авто на проспекте Мира в Москве

Самосвал столкнулся с несколькими автомобилями на проспекте Мира в Москве. В результате находившиеся на парковке автомобили получили повреждения различной степени тяжести.

На кадрах видно, что на задней части одного из автомобилей появились огромные вмятины, а также разбиты фары, у другой отлетела пружина от подвески. Еще у нескольких серьезно повреждены лобовые стекла вместе с бамперами. А микроавтобус отделался лишь царапинами.

По словам виновника аварии, он находился в трезвом состоянии, а причиной ДТП послужило лопнувшее колесо его автомобиля, а вкупе с перегрузом из-за чего, его увело в сторону.