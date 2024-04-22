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Самосвал протаранил припаркованные авто на проспекте Мира в Москве

Микроавтобус и несколько легковушек получили повреждения различной степени тяжести.
Глеб Владовский 2024-04-22 14:13:47
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Самосвал столкнулся с несколькими автомобилями на проспекте Мира в Москве. В результате находившиеся на парковке автомобили получили повреждения различной степени тяжести.

На кадрах видно, что на задней части одного из автомобилей появились огромные вмятины, а также разбиты фары, у другой отлетела пружина от подвески. Еще у нескольких серьезно повреждены лобовые стекла вместе с бамперами. А микроавтобус отделался лишь царапинами.

По словам виновника аварии, он находился в трезвом состоянии, а причиной ДТП послужило лопнувшее колесо его автомобиля, а вкупе с перегрузом из-за чего, его увело в сторону.

#авария #ДТП #наш эксклюзив #Проспект мира
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