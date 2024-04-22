Российская волейболистка Михайлина скончалась в возрасте 21 года

Российская волейболистка Арина Михайлина скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Уточняется, что спортсменка умерла в воскресенье, 21 апреля. При этом точные причины смерти не указываются.

«Вчера вечером на 22-м году жизни скоропостижно скончалась волейболистка пляжного клуба "Заречье-Одинцово", победитель Первенства России, игрок молодежной сборной страны Арина Михайлина», - говорится в сообщении организации.

Спортсменка являлась победителем первенства РФ, а также выступала в составе молодежной сборной России.