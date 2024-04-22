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Российская волейболистка Михайлина скончалась в возрасте 21 года

Точная причина смерти спортсменки не указывается.
Глеб Владовский 2024-04-22 13:49:10
© Фото: rome4rome, VK

Российская волейболистка Арина Михайлина скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Уточняется, что спортсменка умерла в воскресенье, 21 апреля. При этом точные причины смерти не указываются.

«Вчера вечером на 22-м году жизни скоропостижно скончалась волейболистка пляжного клуба "Заречье-Одинцово", победитель Первенства России, игрок молодежной сборной страны Арина Михайлина», - говорится в сообщении организации.

Спортсменка являлась победителем первенства РФ, а также выступала в составе молодежной сборной России.

#в стране и мире #Волейбол #волейболистка #арина михайлина
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