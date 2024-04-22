Российский Т-72Б3 загнал боевиков ВСУ в «норы» в районе границы РФ

Танк Т-72Б3 работает из закрытой позиции на одном из наравлений, по сути выполняя артиллерийские задачи. Немного ранее разведка разглядела, как боевики ВСУ спокойно прогуливаются в районе своего опорного пункта. Когда наш танк начинает работу все, что называется бегут по «норам». Танк работает в непосредственной близости от противника. Командир танкового батальона с позывным Керша корректирует огонь лично.

«Когда экипаж работает, я всегда волнуюсь. Было поражение. С БПЛА передали, что туда огня нужно отправить больше, чтобы до конца додавить цель», - рассказывает Керша.

После семи выстрелов боевики ВСУ уже никогда к этим окопам не вернутся, поскольку понимают, что под прицелом. Отработав, танк уезжает в отстойник. Так военные называет место, где машину боевую обслуживают и заряжают.

Механику водителю с позывным «Хасе» пришлось поменять не один танк. Работал на самых горячих участках СВО. Сам горел в танке, выжил и вернулся в строй. На пережитое смотрит, как на опыт, рождающий профессионализм.

«По-правде, все приходит с опытом. У меня просто огромный боевой опыт, я все делаю заранее. Продумываю свои действия», - делится механик-водитель с позывным Хасе.

Сколько за сегодня придется выпустить снарядов, они и предположить не могут. У танкистов, как и у остальных бойцов группировки прикрытия госграницы работы сейчас много. Главное – не позволить противнику обородувать новые огневые точки для ударов по городам и поселкам Белгородчины и в корне задавить попытки перейти границу России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.